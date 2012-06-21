Фахівці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській  області  провели рятувальну  операцію лебедя, який не полетів  вчасно в теплі  краї через травму крила.

Лебідь  знаходився на відстані 40 метрів  від берега на озері  Шпакове в Амур-Нижньодніпровскому  районі  міста  Дніпро.

Аби  врятувати  життя  бідолашному, було залучено водолазів  аварійно-рятувальної  частини на водних  об’єктах ГУ ДСНС у Дніпропетровській  області. Рятувальники у захисних костюмах та за допомогою  мотузки  витягли лебедя на берег, де передали волонтерам від  організації  притулок-реабілітаційний центр для тварин «Друг». Пізніше птаха оглянули ветеринари, які  встановили, що в нього  пошкоджено  крило через вогнепальне  поранення. Подальшою долею лебедя будуть  опікуватись  небайдужі  волонтери.

Завдяки  людській  небайдужості  врятований птах не замерз у  крижаній  пастці.

ГУ ДСНС у Дніпропетровськійобласті