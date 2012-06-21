Міський голова Дніпра Борис Філатов та його заступник Михайло Лисенко презентували три нові спецавтівки для транспортування безпритульних тварин. Вартість техніки сягає близько 3,3 млн грн. Вона нова, зібрана за американськими кресленнями однією з київських фірм на замовлення мерії Дніпра, повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.
Автівками спеціального призначення користуватимуться працівники КП «Зооконтроль», яке займається виловом, стерилізацією, вакцинацію від сказу та чіпуванням тварин. Раніше у підприємства таких машин не було.
На вулицях міста спецавтомобілі можна буде побачити вже в середині січня 2017 року. «Це — перші не лише в Україні, а й в СНД спеціалізовані машини для перевезення безпритульних тварин. Ми розглядали різні варіанти. Спеціалізована фірма, яка могла це зробити, знаходиться в США. Та вона погодилася передати нам креслення. Ми вписали їх у технічне завдання», — сказав Михайло Лисенко.
Один з автомобілів має ізотермічний відсік, який зберігає встановлену температуру, та відсік з холодильною установкою, в якому температура може опускатися до -40 градусів. Цей транспорт збиратиме та перевозитиме рештки тварин та інші біоматеріали, які спалюватимуть у спеціальній печі. Щороку в Дніпрі на дорогах гине близько 600 безпритульних собак. Щоб повідомити про таку ситуацію, дніпряни можуть звернутися до
«Зооконтролю»
Ще дві машини — спецавтомобілі для вилову собак. Транспорт відповідає європейським правилам перевезення тварин. У кожній машині можуть розміститися до 12 чотирилапих. Відсіки для собак розділені спеціальними решітками — це безпечно і для самих песиків, і для людей. Автівки також мають спеціальні драбини, за допомогою яких можна, зокрема, знімати котів з дерев.
За даними волонтерських організацій, у місті нараховується близько 5 тис. бездомних тварин. У профільному підприємстві розраховують, що з січня щодня стерилізуватимуть близько 25 собак. Вирішити проблему безпритульних тварин у мерії планують протягом 4 років.