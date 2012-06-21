У місті гірників Дніпрорудному Василівського району Запорізької області щойно відкрили багатофункціональне ігрове поле. Це подарунок мешканцям міста від акціонера Запорізького залізорудного комбінату компанії Minerfin a.s. (Словаччина).
Присутній на відкритті об’єкту перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков подякував компанії Minerfin a.s. за інвестування в спортивний майданчик для містян.
«Відкриття сьогодні поля для міні-футболу, яке також може використовуватися й для волейболу, – це чудовий крок вперед для розвитку міста», – зазначив він. – Зауважу, що депутати облради, закріплені за містом, направляють кошти депутатського фонду на розвиток території. І дніпрорудненці, які вкладають свою працю в економіку регіону, відчувають турботу облради. Так, нинішнього року на закупівлю комунальної техніки місту виділено майже 20 мільйонів гривень.
Заступник голови правління, фінансовий директор ПрАТ «ЗЗРК» Альберт Косегі зауважив, що перед початком будівництва поля був запит саме на міні-футбольне поле через популярність цього виду спорту в Дніпрорудному, додавши, що компанія Minerfin завжди підтримує спортивні ініціативи працівників підприємства.