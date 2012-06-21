Лідер збірної України Андрій Ярмоленко покинув київське "Динамо" і підписав контракт з дортмундською «Боруссією».
Про це повідомив офіційний сайт німецького клубу.
Півзахисник уклав угоду до літа 2021 роки і виступатиме під дев'ятим номером.
Сума трансферу, за даними ряду джерел, склала 25-30 мільйонів євро. Українець став заміною для Усмана Дембеле, який був проданий німецьким клубом в «Барселону» за 105 мільйонів євро.
ДОВІДКА «УК»
Андрій ЯРМОЛЕНКО зіграв за «Динамо» 339 матчів, в яких забив 137 голів, в тому числі і 99 в УПЛ. За збірну України, хавбек зіграв 69 матчів і забив 29 голів. Варто відзначити, що в Бундеслізі є ще два українських футболіста – Євген Коноплянка («Шальке») і Владлен Юрченко («Байєр»).