У держконцерні «Укроборонпром» підписали відповідний наказ про призначення директором ДП «Антонов» Олександра Кривоконя.
У Державному концерні «Укроборонпром» 15 серпня підисали наказ про призначення Олександра Кривоконя виконувачем обов’язків президента ДП «Антонов». Про це повідомила прес-служба Укроборонпрому.
Зазначається, що підставою для такого кадрового рішення стала успішна робота Олександра Кривоконя на посаді директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
У прес-службі також розповіли, що раніше Олександр Кривоконь обіймав керівні посади на вітчизняних підприємствах–гігантах промисловості, зокрема на ДП ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова», ДП «Завод ім. В.О. Малишева», корпорації «Гірничі машини» (зараз – «Corum group»).
«Новий керівник ДП «Антонов» має підтримати обраний вектор розвитку підприємства, забезпечити виконання маркетингового плану будівництва літаків, прискорити вихід «Антонова» на міжнародний ринок безпілотних літальних апаратів та поглибити міжнародну співпрацю», – наголосили у прес-службі держконцерну.
Як повідомлялось, президент державного підприємства «Антонов» Олександр Коцюба вирішив залишити свою посаду.
Нагадаємо в січні 2016 року уряд прийняв постанову про ліквідацію Державного авіабудівного концерну «Антонов» у зв’язку з відсутністю учасників, оскільки три підприємства, які складали концерн, протягом березня та червня 2015 року вийшли з його складу і були передані до Державного концерну «Укроборонпром».
У 2015 році уряд передав державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне орденів Жовтневої революції та Трудового Червоного прапору виробниче підприємство та державне підприємство «Завод 410 ЦА» зі складу концерну «Антонов» до Державного концерну «Укроборонпром».