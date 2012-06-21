Управління доріг і транспорту Дубая (RTA) представило «летючий автомобіль» на урядовому саміті World Government Summit. Створений китайською компанією Ehang «автономний літальний аппарат» (AAV) є інноваційним і екологічним транспортним засобом, здатним перевозити пасажирів на короткі дистанції.
Машина зокрема дозволить долати дорожні затори, зазначає Khaleej Times. Кожний транспортний засіб має свій власний ключ доступу. Пасажири зможуть ввести необхідне місце призначення за допомогою сенсорного екрану і вбудованої навігаційної системи. Творці обіцяють, що сам політ буде плавним і максимально безпечним. Машина працює на електриці, її «крила» складаються, коли вона не перебуває в стані польоту, це забезпечує її компактний розмір.
У машинах не буде водіїв, бо управляти нею зможуть і любителі, натиснувши кнопку зльоту, а згодом і посадки. Загальний командний центр, який буде контролювати рух цих машин, заборонятиме польоти в умовах поганої погоди. Про терміни запуску в експлуатацію нових літальних апаратів в Дубаї поки не повідомляють.