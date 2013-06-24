Управління зі стягнення боргів наклало заборону на екстрадицію активів двох російських впливових осіб у Фінляндії, які підтримують політику кремля та підпадають під санкції ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Одним із власників майна є Павло Гусєв, головний редактор російської газети «московський комсомолец».

На думку ЄС, журнал підтримує наратив та дії кремля. Гусєв вважається довіреною особою та прихильником президента росії володимира путіна.

73-річний Гусєв володіє літнім будинком та майже 20 гектарами землі в Янаккалі, в регіоні Канта-Хямі, разом зі своєю колишньою дружиною. Наказ служби судових приставів обмежує право про продаж чи інше розпорядження майном.

Рішення Управління стосується також двох ралійних автомобілів у Ювяскюлі, власником яких є підприємець Григорій Березкін. Влада ЄС назвала Березкіна "поплічником" путіна.

Як повідомлялося, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. Війська рф знищують об'єкти інфраструктури, житлові райони українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші держави застосували санкції проти рф як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.