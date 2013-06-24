Управління зі стягнення боргів (Ulosottolaitos) Фінляндії конфіскувало активи російсько-фінського олігарха Геннадія Тимченка у колишній Hartwall-areena.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Yle.

Як зазначається, Тимченку належить близько 22,5% багатофункціонального майданчика у Гельсінкі. Частка Тимченка у холдингу оцінюється у майже 10 мільярдів євро. Він був акціонером арени з 2013 року.

Конфіскація відбулася після того, як бізнесмена було внесено до списку санкцій Євросоюзу. Він став першим громадянином Фінляндії, кого зачепили антиросійські санкції.

Управління зі стягнення боргів також відмовилося проводити або приймати будь-які платежі для люксембурзької фірми Тимченка White Anchor Holding, яка позичала компанії-власнику майданчика Helsinki Halli Oy.

Редакція видання не змогла отримати коментар від Геннадія Тимченка.

Компанія Hartwall розірвала спонсорський договір із Helsinki Halli Oy після вторгнення росії в Україну. Тепер багатофункціональний майданчик називається "Арена-Хельсінкі".

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни світу застосували санкції проти країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем. Багато компаній оголосили про припинення роботи в росії та вихід із спільних проектів.