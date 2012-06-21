Видання Parisien, з посиланням на аукціонний будинок Acteon, повідомило про те, що картину знайдену на півночі Франції, серед мотлоху в будинку 90-річної жінки, продали за 24 мільйони євро.
За інформацією джерела, такий цінний екземпляр був виявлений випадково, в червні нинішнього року в місті Комп'єні. Фахівці аукціонного будинку були запрошені в будинок для оцінки різного майна літньої жінки. При «розчищенні» пакунків з мотлохом вони виявили картину.
Пізніше проведена експертиза показала, що цей твір належить флорентійському живописцю епохи Раннього Відродження Чімабує «Наруга Христа». Імовірно знайдена картина є частиною диптиху, написаного в 1280 році. За словами родичів пенсіонерки, вони знали про існування картини, але ніколи не думали, що вона може представляти таку цінність, так як були впевнені, що ця звичайна православна ікона минулого або позаминулого століття.
Зауважимо, що первісна вартість лота становила від 4 до 6 мільйонів євро, але так як картини Чімабує раніше ніколи не продавалися з аукціонів, то інтерес до лоту був спочатку завищений, що і дозволило продати його за рекордні 24,1 мільйона євро.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»