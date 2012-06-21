Скарб у вигляді срібних і золотих монет виявили археологи в місті Діжон (департамент Кот-д'Ор). Про це повідомила газета Le Figaro.
Як повідомляє видання, скарб складається з 34 монет, з яких 10 - золоті, решта - срібні. Вони були заховані в невелику бронзову коробку і зберігалися під підлогою одного із будинків. Найстаріша монета датована 1432 роком, найновіша - 1494. На них викарбувані портрети правителів Європи того часу - Папи Миколи V, Галеаццо Марії Сфорці- герцога Міланського, Людовика XI, Папи Інокентія VIII і ін.
«Усі монети скарбу іноземні, за винятком двох (з портретом Людовика XI), - наводить видання слова нумізмата Паскаля Лісррара. - Цілком імовірно, що їх власник спеціально відсортував і сховав їх».
Як припускають експерти, господар грошей швидше за все мав аристократичне походження. Він сховав іноземні монети, так як король Карл VIII заборонив їх використання у 1490 році, а монети, що залишилися на території держави викуповував за безцінь. Правитель також ввів мораторій на використання монет, викарбуваних при Людовіку XI, що пояснює появу двох французьких монет з його портретом у скриньці колекціонера.
«Цієї суми, ймовірно, вистачило б селянину, щоб прожити кілька років, - намагається оцінити скарб історик Стефан Алекс. - Але для її власника вона могла бути невеликою». Як відзначають археологи, більшість з монет надзвичайно рідкісні, так як багато правителів того часу дотримувалися тієї ж політики, що і Карл VIII, і просто переплавляли всі старі монети.
Нині точне місце археологічних розкопок тримається в секреті через побоювання привернути "чорних копачів". Як припускають дослідники, господар скарбу міг заховати ще кілька скринь.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»