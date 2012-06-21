У Парижі в одного із колекціонерів з будинку викрали цінну колекцію марочних вин. Про це повідомляє The Associated Press.
Паризька поліція заявила, що злодії вкрали від 250 до 300 пляшок, вартість яких досягає 1000 євро кожна. Крадіжка сталася, коли колекціонер перебував на відпочинку.
Грабіжники, очевидно, пробилися через стіну підвалу з «катакомб» — мережі тунелів під Парижем. Те, що вони настільки точно визначили розташування підвалу, наводить поліцію на думку, що крадіжка була ретельно спланована.
Поліція зазначила, що власник все ще складає вичерпний список вкрадених вин. Загальна вартість вкраденого може скласти 250 тисяч євро.