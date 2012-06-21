Європейські політики привітали створення урядової коаліції у ФРН, а в Україні сподіваються, що нинішня коаліційна угода забезпечить Києву подальшу підтримку Берліна.
Парламентські вибори у Німеччині відбулися ще у вересні 2017 року, проте лише зараз, після довгих і складних переговорів, політичним силам німецького бундестагу вдалося створити «велику коаліцію». В неї об’єдналися правлячий блок канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Про утворення коаліції партійні лідери домовилися ще на початку лютого, але лідери СДПН висунули умову, щоб за цю угоду проголосували рядові члени партії, а це майже 460 тисяч осіб. Голосування відбувалося поштою, розпочалось 20 лютого й тривало до 4 березня. У неділю СДПН оголосила, що понад 66% членів її партії висловилися за створення «великої коаліції» з блоком ХДС/ХСС, повідомляє DW.
Президент Франції Еммануель Макрон назвав результати голосування соціал-демократів «доброю новиною для Європи». У повідомленні прес-служби Єлисейського палацу наголошується, що французький лідер сподівається вже найближчими тижнями розпочати співпрацю з новим німецьким урядом, метою якої, на думку французького лідера, має стати розроблення «нових ініціатив» задля подальшого просування «європейського проекту». Прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель закликав коаліцію ФРН «не гаяти часу». На його переконання, новий німецький уряд зможе стати «провідною силою європейського проекту». Також глава бельгійського уряду вказав на необхідність досягнення прогресу в таких питаннях, як міграція та посилення європейської економіки й безпеки.
До схвальних реакцій на створення нового уряду в Німеччині приєднався й Президент України Петро Порошенко. У повідомленні в мережі Twitter німецькою та українською мовами він назвав узгоджену коаліційну угоду «дороговказом для продовження політичної підтримки України та завершення російської агресії».
Цими вихідними новий парламент обирали в Італії. Найпопулярнішою партією серед італійців став лівопопулістський «Рух п’яти зірок», який здобув понад 30% голосів. «Рух п’яти зірок» позиціонував себе як єдину альтернативу поверненню до влади Сильвіо Берлусконі. Популісти заграють із найбіднішими верствами населення Італії, пропонуючи, зокрема, встановити гарантію щомісячного базового доходу для найбідніших на рівні 780 євро. Вони також обіцяють скасувати сотні «непотрібних законів», істотно зменшити пільги для політиків, збільшити видатки на охорону здоров’я та пенсії, пришвидшити репатріацію біженців, яким відмовлено у наданні притулку.
Крім популістів, до парламенту пройшов також блок із партії «Вперед, Італіє» колишнього прем’єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі та її союзників — правопопулістської «Ліги Півночі» й націоналістичної «Брати Італії», якому аналітики пророчили перемогу на цих виборах. Сумарно цей блок здобув 37% голосів.
Правляча нині лівоцентристська Демократична партія, очолювана колишнім прем’єром Маттео Ренці, здобула лише 23% голосів. Демократична партія вже визнала свою поразку й готується до перебування в опозиції. Втім, поки що важко сказати, якою буде коаліція в новому парламенті. Найімовірніше, вона буде євроскептичною і кидатиме виклик європейським структурам, зокрема в питанні про заходи економії, прогнозують італійські аналітики.