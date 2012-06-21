У Сумах підписано меморандум, який передбачає передачу місцевого професійного футбольного клубу китайській інвестиційній компанії. Таким чином, попередній власник — Сумське машинобудівне НВО поступово передаватиме повноваження новому господареві провідної футбольної команди Сумщини.
Як повідомив голова Сумської ОДА Микола Клочко, такий крок вимушений, оскільки провідне машинобудівне підприємство України опинилося нині у доволі складній ситуації. Скасування недавно виграного промислового тендера ставить запитання як перед робітниками, так і перед обласною владою. Тож для порятунку спортивного колективу, який нині не вельми успішно виступає у Першій лізі, довелося шукати прийнятний варіант. Однак це не означає, що машинобудівники самоусунулися від проблем команди. Найближчим часом вони опікуватимуться такими питаннями, як проживання, харчування, тренування спортсменів тощо. Натомість інвестор зміцнюватиме фінансову складову клубу, аби вже в найближчій перспективі зробити істотний амбітний ривок. Зокрема поставлено завдання завершити нинішній чемпіонат щонайменше на шостому місці (хоч «Суми» перебувають серед аутсайдерів), а найближчим часом потрапити до Прем’єр-ліги. Головну ставку зроблено на новий тренерський штаб, який очолив титулований спортсмен — уславлений у минулому футболіст, вихованець «Дніпра», гравець німецького клубу «Шальке» Володимир Лютий. Він відомий і як наставник кількох українських та закордонних футбольних клубів.
До послуг команди — сучасний стадіон «Ювілейний», один з небагатьох футбольних в Україні.