Розгляд позову України проти Росії розпочав учора Міжнародний суд ООН у Гаазі. Київ звинувачує Москву у фінансуванні тероризму на Донбасі та дискримінації національних меншин в окупованому РФ Криму.
«Історична мить: з 6 березня Україна представлятиме докази злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Правда сильніша за зброю!» — так емоційно відреагував на цю подію Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Твіттері.
У вітчизняному МЗС очікують, що Міжнародний суд ухвалить рішення про застосування запобіжних заходів у справі України проти РФ протягом кількох тижнів. Про це повідомила прес-служба відомства. В МЗС нагадали, що ці заходи дадуть змогу суду запобігти погіршенню ситуації на окупованих територіях. У запиті про застосування запобіжних заходів Україна звертається до суду із клопотанням зобов’язати Росію припинити постачання зброї на Донбас та підтримку незаконних збройних формувань, а також утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.