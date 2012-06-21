Відсьогодні Україна представлятиме докази злочинів Росії в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Про це пише Президент України Петро Порошенко.
«З 6 березня Україна представлятиме докази злочинів Росії у Міжнародному суді ООН у Гаазі», —йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, у Гаазі розпочинаються перші слухання у справі Україна проти Росії в Міжнародному суді ООН. Слухання триватимуть чотири дні.
«Це перші подібні слухання. Вони триватимуть чотири дні. Україна починає правову боротьбу, міжнародну протидію агресії Росії в юридичному полі, протидії окупаціі Криму і Донбасу, масовому порушенню прав людини», —написала уповноважений з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях, народний депутат Ірина Геращенко.
Вона зазначила, що позові проти РФ йдеться, що Москва порушила положення Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.
«Буде гаряче і непросто, Москва і вся ії пропагандистська брехлива машина теж готуються і дуже рефлексують щодо цього суду. Я знаю, як маленька українська команда останній місяць готувалася до цих перших дебатів, на яких МЗС представлятиме залізна леді українськоі дипломатіі і двигун цієі справи Олена Зеркаль (заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції —ред.), —розповіла пані Геращенко.
За її словами, матеріали збирали всі українські силові структури, які щодня документують російські злочини: вбивства, поранення, руйнуванння майна, незаконне утримання, системне порушення прав людини. Слухання йтимуть англійською і будуть транслюватися онлайн.