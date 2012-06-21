Міжнародний арбітражний суд у Гаазі визнав незаконною експропріацію Росією активів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Криму. Таку інформацію оприлюднив на брифінгу голова цієї держкомпанії Андрій Коболєв. «Рішення позитивне. Ми змогли довести у трибуналі, по-перше, факт того, що юрисдикція цього трибуналу щодо захисту інвестицій поширюється на цей випадок. По-друге, ми змогли довести, що Росія як держава винна у втраті наших активів і має за це відповідати, тобто надати НАК «Нафтогаз України» компенсацію», — цитує УНІАН слова фахівця. Попередньо компанія оцінює суму компенсації майже в 5 мільярдів доларів.
На початку наступного року НАК «Нафтогаз України» очікує одержати рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі про розмір компенсації за захоплені Росією активи компанії у Криму. «Остаточне рішення щодо суми буде предметом наступного слухання, на яке очікуємо цьогоріч. І сподіваємося приблизно на початку 2020 року отримати конкретне рішення щодо суми компенсації», — уточнив Андрій Коболєв.