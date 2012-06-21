27 липня вважається днем народження гамбургера. Вперше в нью-йоркських ресторанах термін «гамбургер» з'явився в 1834 році.

Зараз e це важко повірити, але років сто п'ятдесят тому мало хто підозрював, настільки може бути смачним страва, що складається зі смаженої котлети в булочці. Новаторська вигадка кулінарів відразу завоювала шалену популярність. Зростаюча з кожним днем слава страви привела до того, що так чи інакше всі хотіли бути причетними до його винаходу. Так хто ж насправді був «батьком» бургера?

1. Саме слово «гамбургер» походить від назви другого за величиною міста Німеччини – Гамбурга. За однією з версій, саме звідти разом з німецькими іммігрантами рецепт потрапив до Америки. У той час гамбургер був шматком смаженої свинини в хлібі.

2. Згідно з іншою версією, гамбургер назвали на честь міста Гамбург в штаті Нью-Йорк. У 1885 році брати Чарльз і Френк Менчіс під час ярмарку в американському Гамбурзі пропонували підкріпитися смаженою котлетою з яловичини, вкладеної між розрізаною навпіл булочкою. Кажуть, що у них закінчилися запаси свинячої ковбаси, яку вони використовували для сендвічів, і вони вирішили замінити її котлеткою з яловичини.

3. У тому ж 1885 році на ярмарку в Сеймурі Чарлі Нагрін продавав фрикадельки, вкладені між двома скибочками хліба. На його думку, таке блюдо добре тамувало голод для такого заходу, так як його можна було їсти на ходу. Своє кулінарне творіння він назвав «Гамбургер Чарлі».

4. Вперше в нью-йоркських ресторанах термін «гамбургер» з'явився в 1834 році. Перша згадка про «Гамбурзький стейк», чиєю батьківщиною є Німеччина, зустрічається в журналі «Вечірній Бостон» від 1884 року.

5. Сім'я Оскара Вебера Білбі з міста Талса запевняє, що перший гамбургер приготував їх предок. Сталося це в 1891 році. Прадід Оскара готував котлети і начиняв ними дріжджові булочки. У 1995 році губернатор Франк Кітінг назвав місто Талса «справжнім місцем народження гамбургера».

6. Також винахідником гамбургера вважав себе кухар Флетчер Девіс з міста Афіни в штаті Техас, який в 1880 році поклав обсмажену котлету з гірчицею і цибулею між двома скибочками хліба. У 1904 році на ярмарку в Сент-Луїсі у Флетчера і його дружини була невелика крамничка, де вони і продавали свої бургери.

7. У 1900 році в своєму рідному місті Нью-Хейвен свій перший гамбургер приготував Луї Лессінг. Клієнт попросив зробити якесь швидке і гаряче блюдо. Луї сформував котлети з фаршу і обсмажив їх на грилі. М'ясо він подав між двома скибочками тосту. Через цю деталь деякі кулінарні критики відмовляються визнавати, що саме Луї приготував перший гамбургер. Однак у 2000 році Бібліотека Конгресу США назвала Лессінга людиною, яка зробила перший американський гамбургер.

8. Широку популярність гамбургери отримали в 1904 році на ярмарку в Сент-Луїсі, але в гастрономічний символ бургер перетворився лише через майже 30 років, коли Уолтер Андерсон з міста Уічіта, штат Канзас, заснував мережу закусочних White Castle Hamburger, головним блюдом яких став гамбургер .

9. У сучасній версії бургера існує безліч різновидів. Варіації з булочкою і котлетою з рубленого м'яса пропонують навіть мішленівські ресторани. З гамбургерами закусочних і фастфудів їхнє блюдо об'єднує хіба що загальна назва. Замість «гумової» котлети і «синтетичної» булочки кухарі віддають перевагу фуа-гра, чорним трюфелям і яловичині кобе. Ціна такого бургера може досягати 1000 доларів.