Гендиректор "Укрспецекспорту" Павло Букін задекларував рекордну зарплату розміром 1,1 млн грн.
Згідно з інформацією Єдиного держреєстру декларацій, Букін систематично отримує таку високу зарплату.
2 серпня Букін вказав зарплату 1 099 785 грн, 4 липня - з/п 786 284 грн, 6 червня - 194 625 грн, 4 травня він також вказав зарплату більше мільйона – 1 013 998 грн, 3 квітня - 249 128 грн, 1 березня - 291 195 грн, 6 лютого - 160 172 грн.
"Укрспецекспорт" - державна компанія, яка має монопольне право здійснювати експорт і імпорт продукції, послуг військового і подвійного призначення.
Джерело: dt.ua