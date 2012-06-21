Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Після буревію, який пронісся Закарпаттям кілька тижнів тому, завдавши значної шкоди інфраструктурі п’ятьох районів області, стихія продовжує завдавати ударів.
Сьогодні вранці з Чорногірського пошуково-рятувального загону повідомили про те, що гору Піп Іван і довколишні полонини вкрив сніг. У цій місцевості випало, зокрема, 10-15 сантиметрів снігу, а в декотрих місцях товщину снігового покриву сягала 30-40 сантиметрів. Не змилувався над рослинами, що на альпійських луках уже почали розквітати, й температурний режим: стовпчик термометра опустився до 2 градусів зі знаком мінус.
Але й на цьому примхи природи не завершилися. Після згадуваного буревію в багатьох місцевостях по області, навіть у низинних районах сталися заморозки, які пошкодили або й знищили значну частину посівів.
Нарешті учора, 25 травня у окремих населених пунктах з неба посипався руйнівний град. Його льодинки вкрили землю так густо, що про врожай овочів, які встигли вже піднятися і зміцніти, думати тепер не доводиться. Чи не найбільших втрат зазнали жителі села Тарасівка на Тячівщині, де стихія повністю знищила урожай овочів. Під суцільним льодяним покривом опинилися ділянки з картоплею, грядки з огірками, квасолею та іншими овочевими культурами. Зараз селяни думають над тим, чи варто пересівати знову, бо, кажуть, нема жодних гарантій від повторень таких катаклізмів.