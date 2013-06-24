Її облаштували у приміщенні колишнього гуртожитку. Тут будуть обслуговуватися мешканці з шести навколишніх сіл. Загалом майже 1800 людей.

«На завершення реконструкції цього об’єкту громада чекала п’ять років. Попри велику війну область профінансувала його. Аби місцеві мали доступ до якісних послуг та дбали про своє здоров’я», – зазначив начальник ОВА Сергій Лисак.

У новій амбулаторії – окремі кабінети для дорослих та маленьких пацієнтів. Приміщення для проведення процедур, електро- та ультразвукової терапії. Зможуть тут також зробити інгаляцію, виміряти тиск, перевірити серце та провести лабораторні дослідження. Для цього у медзакладі є все необхідне обладнання.

«У цьому селі працюю вже тридцять років. Під прийом було пристосовано декілька невеличких кімнат в одному з приміщень. Тепер маємо під кожну потребу окремий кабінет, – поділився тутешній сімейний лікар Станіслав. – У таку амбулаторію пацієнтові буде приємно зайти, а лікарю комфортніше працювати».

Готові у новому медзакладі і місця для вузькопрофільних спеціалістів. У тому числі стоматолога. Постійно прийом вестиме сімейний лікар. На підмогу йому медсестри та фельдшер.

«Передбачене тут і службове житло для молодих спеціалістів. Це три- та двокімнатні квартири. Вони для медиків і освітян. У них є потреба, тож запрошуємо до нас у громаду працювати», – додав перший заступник сільського голови Глеюватської сільської ради Дмитро Гурєєв.

Цьогоріч у цій громаді після реконструкції відкрили вже другу амбулаторію.