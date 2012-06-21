Депутати Європейського парламенту підтримали проект Єврокомісії зі створення мережі безкоштовного Wі-Fі в громадських місцях на території країн ЄС.
За відповідне рішення проголосували 582 євродепутати, 98 були проти, 9 – утрималися.
За планом, ЄС зосередиться на тих місцях, де є проблеми із доступом до інтернету.
В рамках програми WIFI4EU, яка оцінюється у 120 млн євро, термінали вільного доступу до інтернету до 2020 року з'являться в населених пунктах, включаючи парки, лікарні, школи та громадський транспорт.
Гроші будуть використані для підтримки установки сучасного обладнання для щонайменше 6-8 тисяч місцевих громад.
Протягом щонайменше трьох років місцеві державні органи будуть покривати експлуатаційні витрати і пропонувати користувачам безкоштовний доступ до інтернету.
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