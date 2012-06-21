До нового навчального року в харківській школі №153 впровадили енергоефективні технології. Кардинально оновити зовнішній і внутрішній вигляд навчального закладу змогли завдяки співпраці міської влади з німецькими партнерами — товариством міжнародного співробітництва GIZ. У реалізації проекту з енергоефективності в соціальній сфері школа №153 стала першою.
Будівлю навчального закладу утеплено по всьому периметру. Також встановили багатокамерні металопластикові вікна, відремонтували покрівлю і замінили систему опалення. А ще придбали меблі для актової зали, їдальні і класів. Як наголосив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, було докладено максимум зусиль і технічних рішень, щоб усі 900 учнів почувалися під час навчання комфортно й затишно.
«Ми повинні переходити на нові стандарти навчання дітей. І школярі, і їхні батьки мають бути щасливі. А це залежить і від зовнішнього вигляду школи, і комфортного в ній перебування», — зазначив Ігор Терехов.
«Результатом співпраці з керівництвом міста стала ця школа, утеплена за всіма передовими технологіями. І ми раді, що в нас це вийшло. Сподіваюся, діти із задоволенням навчатимуться тут», — сказав представник компанії GIZ менеджер проекту Бенжамін Шедер-Бішин.
Міська влада разом з німецькими партнерами й надалі впроваджуватиме європейський досвід у сфері енергоефективності й енергоменеджменту в навчальних закладах. На черзі — дитячий садок №6. А вже наступного року заплановано таким чином оновити ще кілька шкіл міста.