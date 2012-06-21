Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харківська місцева прокуратура №3 затвердила підозру 35-річному чоловікові в незаконному позбавленні волі і катуванні більше двох осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).
Про це розповідає SQ.
За словами керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, 29 січня прокуратура спільно з Немишлянським відділом поліції викрила підпільний реабілітаційний центр. Заклад працював під виглядом благодійної діяльності.
За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками доставляв людей в центр проти їх волі. «Пацієнтів» утримували силою і погрозами в орендованому приватному будинку. У них відбирали особисті речі, гроші та мобільні телефони. Вони не могли покинути будівлю і повинні були виконувати встановлені організаторами центру правила. У разі непокори або спроби втечі потерпілих катували: били, не випускали на прогулянки, насильно тримали в холодній воді або холодному приміщенні і т.п. Всього з «центру» звільнили 25 осіб, серед яких троє – неповнолітніх (дівчата 15 і 17 років і 17-річний хлопець).
Зараз підозрюваний затриманий у порядку статті 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Псевдоескулапу загрожує до 10 років позбавлення волі.
Слідством також встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.