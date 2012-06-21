Днями в Українському державному університеті залізничного транспорту відкрили лабораторію інформаційних систем і технологій. Її назвали ім’ям Героя України лицаря Небесної Сотні Владислава Зубенка, який у 2013 році з червоним дипломом закінчив факультет управління процесами перевезень цього вишу.
Під час урочистої церемонії заступник голови — керівник апарату Харківської обласної державної адміністрації Анатолій Бабічев наголосив, що в УкрДУЗТ свято шанують пам’ять про своїх найкращих випускників.
«В університеті відкрито пам’ятну дошку, а тепер — лабораторію на честь Героя Небесної Сотні. Добре, що пам’ять про Влада житиме не лише в наших серцях — кожен студент згадуватиме про його подвиг, заходячи в цю аудиторію, — сказав Анатолій Бабічев. — Три роки тому на Майдані Незалежності в Києві відбулися події, які змінили ситуацію в країні. Наше завдання — зберегти пам’ять про Героїв Небесної Сотні, які віддали життя за незалежність України. Тепер, на жаль, також щодня з життя йдуть хлопці, які боронять цілісність нашої держави на Донбасі. Хочу побажати нам найшвидшої перемоги і миру на землі».
Як розповіла завідувач кафедри управління та експлуатаційної роботи Українського державного університету залізничного транспорту Тетяна Будько, спеціалізована лабораторія підготовки фахівців з напряму управління процесами перевезень на залізничному транспорті розрахована на 25 студентів.
«Для виконання практичної частини лабораторних занять тут встановлено 13 спеціалізованих автоматичних робочих місць із сучасними комп’ютерами. Для наочного подання навчального матеріалу встановлено мультимедійне обладнання. Широкоформатний проектор і моторизований екран забезпечують зручне і комфортне проведення презентацій, перегляд навчальних фільмів, демонстрацію роботи інформаційних систем. Управління мультимедійним комплексом здійснюється за допомогою кафедри-пульта. На стінах лабораторії встановлено стенди, на яких представлено функціональні схеми інформаційних систем керування, зокрема диспетчерської централізації «Каскад», та функціональна схема Єдиної автоматизованої системи керування вантажними перевезеннями на Укрзалізниці», — розповіла Тетяна Будько.
В аудиторії встановлено пам’ятну вітрину, присвячену Владиславові Зубенку.