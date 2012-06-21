Незвичайний реабілітаційний центр «Еспіна», який спеціалізується на реабілітації пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної і нервової систем, порушеннями опорно-рухового апарату, нещодавно відкрився у Харкові. А його унікальність полягає в тому, що тут лікуватимуть без ліків. У центрі застосовують переважно немедикаментозні методи лікування (кардіоерготерапія, кінезітерапія, лікувальна м’язова фасциальна релаксація, мануальна терапія, лікувальний масаж, ЛФК, фізіопроцедури, підводне витяжіння та багато іншого.
У центрі акцентували на тому, що дедалі більшого розвитку як самостійний напрям отримує так звана ресторативна медицина, спрямована на відновлення функціональних резервів людини, поліпшення її здоров’я і якості життя шляхом застосування переважно немедикаментозних методів лікування. Нині на державному рівні з активним залученням громадських організацій розробляють нову концепцію, покликану сприяти цьому напряму медицини.