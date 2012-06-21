Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Харків, як і належить лідеру у сфері цифрової трансформації, щодень розширює зону дії електронних сервісів. Наразі в Харкові вже підключено майже 900 точок з можливістю використання електронного паспорту. До цього проєкту, зокрема, долучилися Центр надання адміністративних послуг та його територіальні підрозділи, аеропорт, мережі супермаркетів, інтернет-провайдери, лікарні та бібліотеки.

Окрім того триває активна робота над впровадженням функції передачі документів через додаток «Дія 2.0». Цей сервіс забезпечує просту і оперативну процедуру ідентифікації особи завдяки копіям цифрових документів, які миттєво передаються в інформаційну систему надавача послуг.

Як запевнив керівник напряму «Електронні сервіси» в департаменті цифрової трансформації Харківської міськради Ігор Панченко, ця функція невдовзі буде впроваджена в усіх центрах надання адміністративних послуг, установах соцсфери, офісах комунальних підприємств, банках та медичних закладах міста.

Використання цифрових документів, не лише зручне, а й убезпечує їх власників від втрати оригіналів або ж підробок.

За словами заступника міського голови з питань цифрової трансформації Олега Дробота, Харків — єдине місто в Україні, де працює департамент цифрової трансформації і єдиний, хто слідує тренду розвитку цифрової трансформації, завдяки чому створює зручне цифрове місто, будуючи якісні нові цифрові сервіси та розвиваючи ефективність роботи міських установ.