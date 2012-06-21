Цього року харків’янам пільгових категорій встановили майже 11 тисяч індивідуальних приладів обліку холодної та гарячої води, перевиконавши заплановані показники за 5 місяців.
Як повідомив директор департаменту комунального господарства Харківської міської ради Олексій Богач, це найкращі результати в Україні. «За тиждень приймаємо майже 200 заяв на встановлення квартирних приладів обліку гарячого водопостачання, 220 — холодного. Також за тиждень встановлюємо в середньому 290 лічильників, оформляємо 160—170 особових рахунків. На наступній сесії проситимемо кошти на встановлення ще 10 тисяч приладів обліку для пільговиків. Харків серйозно випереджає всі міста України в частині встановлення індивідуальних і загальнобудинкових лічильників: ми вже зробили крок, переступивши 50% загального запланованого обсягу», — зазначив Олексій Богач.