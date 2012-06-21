Слобожанська столиця готується до Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів та показів прет-а-порте за підтримки організаторів Національного тижня моди Ukrainian Fashion Week. Проект реалізують у рамках затвердженої стратегії розвитку Харкова до 2020 року. Про це повідомила начальник міського управління інвестиційного розвитку та іміджевих проектів департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська. За її словами, мета цих заходів — підтримка молодих дизайнерів, залучення інвесторів, розвиток у Харкові індустрії моди та легкої промисловості, а також створення кластера, який опікуватиметься її розвитком.
Першими кроками в реалізації довгострокового проекту стануть покази та конкурс. Заявки на нього щойно розпочали приймати, тож переможці зможуть представити свої колекції на подіумі. У програмі — не лише демонстрація кращих образів харківських і відомих українських дизайнерів, а й робота шоу-румів, благодійний аукціон та інші заходи соціального спрямування. Почесний консул України в Італії Марко Тосон, який узяв участь в обговоренні реалізації проекту, зазначив: готовий до співпраці. «Я готовий залучити італійських виробників одягу, модельєрів. Однак у Харкові необхідно розвивати легку промисловість, потрібно допомагати студентам-дизайнерам, щоб вони виходили на вищий рівень. Мені Харків нагадує італійське місто Падую. Бажаю, щоб наші міста розвивали партнерські відносини. Гадаю, разом ми зможемо реалізувати багато цікавих проектів», — зазначив дипломат.