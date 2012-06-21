Учора працівники комунального підприємства «Щасливе місто» зареєстрували в Харкові першу виїзну церемонію одруження в рамках послуги «шлюб за добу».
Про це йдеться на сайті Харківської міської ради.
Військовий Володимир Воропай та волонтер Надія Пінхасова уклали шлюб в Будинку вчених. Історія знайомства цієї пари розпочалася з обміну телефонними номерами. Після поранення Володимир проходив лікування в обласній клінічній лікарні ім. Іллі Мечникова в місті Дніпро.
«Нам дали номери один одного. Мені сказали, що наш харків'янин лікується після поранення в Мечникова в Дніпрі, і потрібно було дізнатися, чим ми можемо допомогти, може, забрати його до Харкова», – розповіла Надія Пінхасова, волонтер організації «Сестра милосердя».
Повідомлення з її номером Володимир спочатку видалив: «Поранення отримав під Маріуполем в червні 2015 року. Лежав, думав, як жити без ноги. Потім вирішив приїхати до Харкова. Інститут протезування вважається кращим. Під час чергового обходу, який влаштовують волонтери, у палату зайшли дві дівчини. Дійшла справа до мого прізвища, і Надя схопилася зі словами: «Я його знайшла!». Дівчина розповіла, що поки його не побачила, хвилювалася за незнайомого військового, номер якого їй тоді дали з проханням допомогти.
Пропозицію Надії Володимир зробив в смс-повідомленні. Пара довгий час спілкувалася на відстані, військовий довго умовляв дівчину, і тепер у нього з'явилася своя Надія.
«За час мого перебування в лікарні багато що змінилося. У кожного повинна бути своя надія на краще. Я буду брати участь у відбірковому турі «Ігор героїв» з кросу-фіту в Одесі, Надя буде поруч, підтримуватиме», – розповів Володимир Воропай.
Після експрес-весілля і такого ж короткого дводенного медового місяця Володимир Воропай, незважаючи на важке поранення, продовжить служити. У планах молодої сім'ї –облаштувати свій будинок.
Директор департаменту реєстрації Олег Дробот привітав пару, побажав щастя і благополуччя: «Дивишся на вас, і, дійсно, з'являється надія. Надія на процвітання і благополуччя нашої країни. Надія на все найкраще».
Як повідомила директор КП «Щасливе місто» Ольга Прудко, вартість послуги «шлюб за добу» для учасників АТО без виїзної церемонії становить 85 копійок. «Реєстрація в ЗАГСі коштує 85 копійок. Ми плануємо сформувати спецпакет для учасників АТО, щоб знизити вартість проведення виїзних церемоній», – зазначила директор підприємства.
За її словами, в день послугою «шлюб за добу» цікавиться до п'яти чоловік. У всіх свої історії: комусь потрібно терміново виїхати за кордон, бувають сімейні обставини.
«Якщо більше людей стане цікавитися цією послугою – будемо розширювати штат. За консультацією в будні дні можна звернутися, прийшовши до нас, на вул. Сумську, 96. Наші фахівці готові проінформувати, допомогти з вибором місця і організацією весілля », – повідомила Ольга Прудко.
Нова послуга «шлюб за добу» у Харкові діє з початку 2017 року. Свідоцтво про шлюб молодята отримують протягом доби з моменту звернення за послугою.