«Робимо парк для людей» — під таким гаслом за ініціативи громадських організацій «Центр вуличних культур», «День музики» і «Міські реформи» в Харкові відбувся урбаністичний фестиваль, де окрім розваг та майстер-класів спільно з городянами започаткували розробку проекту зони відпочинку парку Машинобудівників. Зокрема, організатори мають на меті створення центру культури для молоді. А щоб відчути справжні запити місцевих жителів та заручитися їхньою підтримкою ще до фестивалю «міські реформатори» провели в мікрорайоні кілька досліджень і воркшопів, аби з’ясувати, для чого люди приходять до парку.
У рамках фестивалю «Разом УрбанПарк» відбулися ярмарок громадських ініціатив, науково-популярні лекції, працювали зони урбаністічніх і архітектурних експериментів, майстер-класи та проходили змагання вуличних культур (паркур, брейк-данс, воркаут, райдер), а також виступи харківських музикантів і розважальні ігри для дітей.
Стратегія оновлення зони відпочинку також обговорюватиметься з учасниками міжнародного форуму вуличних культур, який відбудеться в листопаді. Найближчим часом в Харкові запрацюють інформаційні ресурси майбутнього парку. Проект бачення оновленої зони відпочинку організатори планують презентувати вже навесні.