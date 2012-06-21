«Робимо парк для людей» — під таким гаслом  за ініціативи громадських організацій «Центр вуличних культур», «День музики» і «Міські реформи» в Харкові відбувся урбаністичний фестиваль, де окрім  розваг та майстер-класів спільно з городянами започаткували розробку проекту зони відпочинку парку Машинобудівників. Зокрема, організатори мають на меті створення центру культури для молоді. А щоб відчути справжні запити місцевих жителів та заручитися їхньою  підтримкою ще до фестивалю «міські реформатори» провели в мікрорайоні кілька досліджень і воркшопів, аби з’ясувати, для чого люди  приходять до парку.

У рамках фестивалю «Разом УрбанПарк» відбулися ярмарок громадських ініціатив, науково-популярні лекції, працювали зони урбаністічніх і архітектурних експериментів, майстер-класи та проходили змагання вуличних культур (паркур, брейк-данс, воркаут, райдер), а також  виступи харківських музикантів і розважальні ігри для дітей.

Стратегія оновлення зони відпочинку також обговорюватиметься з учасниками міжнародного форуму вуличних культур, який відбудеться в листопаді. Найближчим часом в Харкові запрацюють інформаційні ресурси майбутнього парку. Проект бачення оновленої зони відпочинку організатори планують презентувати вже навесні.