Його оформили ще не повністю: за словами директора комунального підприємства «Щасливе місто» Ольги Прудко, тут незабаром з’явиться ще й освітлення і газон навколо альтанки. Однак вже перша реєстрація шлюбу подарувала нареченим і їхнім гостям безліч позитивних емоцій та радості.
Зачинателями нової міської традиції стали відомий харківський гонщик Дмитро Кушнарьов і його обраниця Валерія. Вони зареєстрували свій шлюб не в офіційних, нехай навіть урочистих стінах Палацу одруження, а серед пишної зелені парку культури і відпочинку.
Молодята поділилися, що планували провести свято нестандартно. В результаті виїзна церемонія в парку Горького перевершила всі їхні сподівання. Не зіпсував свято нареченим навіть сильний дощ. «Ми подали заяву місяць тому й тоді навіть не знали, що відкривають такий проект. Це чудовий подарунок для молодих пар, дуже добре, що така можливість з’явилася в Харкові. Шалено радіємо, що наша церемонія пройшла тут. Емоції переповнюють. Я пишаюся тим, що живу в цьому місті!» — сказала Валерія Кушнарьова.
Вручаючи молодій парі свідоцтво про шлюб, начальник управління державної реєстрації в Харківській області Тетяна Єгорова зазначила, що цей союз зареєстровано в рамках проекту «Шлюб за добу». «Дуже приємно, що комунальне підприємство «Щасливе місто» може запропонувати нареченим таке прекрасне місце для урочистої церемонії. У місті багато локацій для виїзних церемоній, але я впевнена, що це місце стане для молодих пар не просто новинкою, а й перлиною парку Горького», — зауважила Тетяна Єгорова.
Як стверджують організатори весільного ноу-хау, тенденція щодо виїзних церемоній нині дуже популярна. Скористатися майданчиком у парку може кожен житель міста. І вже на день відкриття майданчика КП «Щасливе місто» заплановано 110 церемоній.