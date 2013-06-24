У Харкові з 16 травня відновлює роботу почесне консульство Азербайджану, яке було пошкоджено під час російського ракетного обстрілу.

Як передає Укрінформ, про це АПАповідомив почесний консул Азербайджану у місті Харків Афган Салманов.

«Ми відновили кімнату в консульстві та вирішили з сьогоднішнього дня відновити роботу. Найближчі дві години почесне консульство відновить свою роботу в Харкові», - сказав він.

Салманов зазначив, що будівля почесного консульства була пошкоджена під час російського ракетного обстрілу.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року росія розпочала пряме вторгнення проти України і продовжила військову агресію, що розпочалася у 2014 році. Російські війська проводять масовані бомбардування та обстріл мирних українських міст і селищ, розв'язали масовий терор проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях.

Європейський Союзз початку війни запровадив п'ять пакетів секторальних та індивідуальних санкцій, які дуже болючі для російської економіки, та опрацьовує шостий пакет санкцій ЄС, який може поширюватися на постачання російських енергоносіїв.