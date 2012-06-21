Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Діючий нині онкоцентр збудований майже 80 років тому і попри проведення поточних ремонтів, оновлення медобладнання вже давно не відповідає вимогам часу.
«Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична прийняла принципове рішення щодо побудови нового сучасного онкологічного центру в Харкові. У цьому є дійсно велика потреба, адже сьогодні в області понад 80 тисяч осіб, хворих на онкологію. На жаль, ця хвороба не тільки розвивається, а й «молодшає». У таких умовах ми маємо збудувати на Харківщині новий, сучасний, технологічно оснащений онкологічний центр, що відповідатиме всім міжнародним стандартам», – сказав під час брифінгу заступник голови ХОДА Михайло Черняк і нагадав, що на минулій сесії обласної ради були виділені кошти на першу частину проектування нової будівлі центру. Вже попередньо погоджено місце майбутньої новобудови у лісопарковій зоні Харкова.
За словами заступника голови ХОДА Євгенія Шахненка наразі створено робочу групу з підготовки та проектних робіт щодо будівництва нового онкоцентру. До неї увійшли фахівці з медицини, будівництва, інфраструктури, земельних питань, а також керівники департаменту містобудування та архітектури та департаменту капітального будівництва ХОДА. Вони вже опрацювали питання, пов’язані з комунікаціями, інфраструктурою, водо- та теплопостачанням, водовідведенням, енергопостачанням тощо. Зараз фахівці займаються земельними питаннями.
Михайло Черняк зазначив, що відповідно до медично-технічного завдання, яке сьогодні відпрацьовується фахівцями, буде зрозуміло, в якому обсязі потрібно придбати медичне обладнання. Після цього можна буде визначатися щодо джерела фінансування.