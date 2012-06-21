Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На базі Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова відкрито майданчик для комунікації науковців, студентства та бізнесу. Як розповів заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев, центр трансферу технологій «Мегаполіс» призначений для того, щоб студенти, молоді вчені мали можливість обговорювати нові ідеї, комунікувати з бізнесом, роботодавцями, тими, хто зможе реалізувати сучасні проекти, які з’являються у молоді.
«У центрі зосереджено обладнання, яке дозволить комунікувати з усім світом. Тут є можливості й для проведення міжнародних конференцій, зустрічей підприємців, студентів, роботодавців, – зазначив Анатолій Бабічев. – Облдержадміністрація робить все для того, щоб нові інноваційні методи роботи в освіті та науці створювалися саме на Харківщині».
Заступник керівника області також зазначив, що працювати в центрі можуть не лише студенти ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. До закладу може звертатися молодь з усіх вишів Харкова.
Крім того, в центрі будуть висвітлені всі розробки, які напрацьовано в університеті для спільноти, органів влади. Зі своїми науковим розробками також можуть звернутися викладачі з інших вишів. Тематика проектів може бути різною: архітектура, будівництво, машинобудування, промисловість, міська інфраструктура, екологія. До участі в цих проектах будуть залучатися студенти та молоді вчені, що дасть змогу отримати нові креативні ідеї. Також буде проходити обговорення реалізації задумів з представниками бізнесу та влади.
Ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова Володимир Бабаєв розповів, що над дизайном центру працювали студенти спільно з фахівцями вишу і на разі «Мегаполіс» вже розпочав роботу. Зараз студенти розробляють модель будинку для людей похилого віку в Берліні.