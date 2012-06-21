Днями в обласному краєзнавчому музеї відкрито виставку «Степова Еллада», на якій представлене багате фондове зібрання музею за 120 років. Експонати виставки охоплюють історичний період з VІІ ст. до н. е. до ІV ст. н. е. і розкривають всі сфери життя античного світу: політики, економіки, культури. Головну увагу приділено античним центрам Північного Причорномор’я — острову Березань, Ольвії, Пантикапею та іншим, їх заснуванню, розквіту та занепаду.
У музеї експонують рідкісні предмети, знайдені під час дослідження місць Степової Еллади, а також уперше представлено деякі античні експонати херсонського лапідарію та фондосховищ. Відвідувачі дізналися про період, коли в південних степах співіснувало багато народів. Окрім греків, це були пізні скіфи, які вже вели осілий спосіб життя, кочівники-сармати, які зайняли степи. Згодом панівне становище серед «варварського» населення посіла черняхівська археологічна культура.
Крім давніх предметів, на виставці «Степова Еллада» продемонстровано й три манекени у реконструкціях одягу грека-переселенця, пізнього скіфа-воїна та жінки-скіф’янки. Представлено макет одного з помешкань, відкритих під час розкопок, які проводять співробітники пізньоскіфської експедиції Інституту археології Національної академії наук України.
Відкриваючи виставку, директор музею Тетяна Братченко зазначила, що Херсонщина має пишатися багатющою історією: «Напевно, немає такої країни, де б не захоплювалися історією стародавньої Греції, темою античності. І як же нам з вами пощастило, що на нашій землі, яка є частиною Північного Причорномор’я, зустрілися стародавні греки і скіфи, готи і сармати. Всі вони щось після себе залишали: предмети побуту, одягу, частинку своєї культури. Тому ми зробили спробу створити виставку з назвою «Степова Еллада», яка складалася протягом десятків років та охоплює весь античний період. Громадські діячі, археологи, науковці — всі вони зробили так, що в нашому музеї є чудова унікальна колекція».
Науковий співробітник музею Катерина Зелена провела для відвідувачів екскурсію та презентувала експонати, які розкривають життя античного світу. Вона розповіла про колонізацію Північного Причорномор’я, ремесла, вірування, культуру давньогрецького населення та про кочові племена на цій території. А завдяки театральній виставі «Галатея» у виконанні учнів Школи гуманітарної праці гості виставки поринули у стародавній світ і на деякий час стали частинкою античної епохи.