Головне управління Нацполіції у Івано-Франківській області організувало благодійну акцію «Боже, нам єдність та щедрість даруй».
Розпочався захід у Івано-Франківському облмуздрамтеатрі з ярмарку творчих робіт школярів та студентів адміністративного центру Прикарпаття. Виручені кошти, зібрані продукти харчування одразу передали на передову в зону АТО.
Військовим подіям на сході країни були присвячені виступи творчих колективів Івано-Франківська: Академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України, ансамблю пісні і танцю «Патруль» головного управління Нацполіції в Луганській області.
Радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко подякував усім прикарпатцям, які прийшли на концерт і надали благодійні внески: «Вражений вашою теплотою і небайдужістю. Ваша присутність тут – це доказ єдності українського народу. Бачу серця переповнені щирістю, починаючи від дітей, які пишуть зворушливі слова своїм ровесникам на Луганщину та Донеччину, бо ми єдина Соборна Україна».
Начальник Головного управління поліції Віктор Шкутов подякував усім, хто прийшов і надав благодійну допомогу на підтримку бійців АТО, дітей-сиріт та переселенців, а також висловив вдячність у організації та проведенні заходів представникам обласної та місцевої влади.
Благодійну акцію продовжать у Калуші та Коломиї.