Українська кінокомпанія «МКК Фільм Сервіс» спільно з польською кінокомпанією «Кадр» за підтримки Державного агентства України з питань кіно взялися за зйомки художнього фільму за воєнною драмою Тимура Ященка «Черкаси: перший бій». Стрічка розповість про мужній опір екіпажу однойменного морського тральщика під час анексії Криму у 2014 році, який протягом місяця тримав оборону в бухті Донузлав.
У центрі фільму «Черкаси» — історія Мишка та Лева, двох хлопців із сільської місцевості України, які з різних причин опиняються на військовому кораблі, дислокованому в бухті Донузлав.
Уже в березні нинішнього року має розпочатися створення декорацій, а безпосередні зйомки, місцями яких обрані локації у Очакові та Одесі, проходитимуть у квітні-травні.
— Цим фільмом ми прагнемо відтворити в хронологічній послідовності всю історію, яка відбувалася з морським тральщиком «Черкаси», а головне — через кіномистецтво відобразити незламність, відданість рідній країні вітчизняних військових моряків, — зазначив виконавчий продюсер «МКК Фільм Сервіс» Олексій Карпенко.
Віце-адмірал Ігор Воронченко під час зустрічі наголосив на важливості кінематографічного відтворення мужніх вчинків, вірності присязі особового складу ВМС України, проявлених ними під час анексії Російською Федерацією Криму. Командування ВМС Збройних сил України надасть кінематографістам підтримку у зйомках. Здача стрічки запланована на лютий наступного року.