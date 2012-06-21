У місті Кам’янське, що на Дніпропетровщині, вже запалили вогники на головній ялинці, яка, хоч і нема снігу, налаштовує на свято. Штучна ялинка, встановлена на майдані отамана Петра Калнишевського, невелика, але ошатна й яскрава. Навколо неї створили святкове містечко, де можна весело провести час і зробити красиві фото на пам’ять.
Традиції новорічно-різдвяних розваг останнім часом у місті істотно змінилися. Цього року їх відкрив добрий Миколай Чудотворець в оновленому міському парку культури та відпочинку. Парк не змінювався упродовж більш ніж 40 років, 2017-го нарешті відбулася його реконструкція. І це жителі Кам’янського вважають головною приємною подією року для міста. Тепер парк — модерне європейське місце відпочинку із зеленими газонами і штучними водоймищами, фонтанами з підсвічуванням і різними сучасними атракціонами. Відтепер він працює протягом усього року, а не тільки влітку, як це було раніше.
Тож у день Святого Миколая тут пройшло веселе свято для дітей. Малі кам’янчани на свіжому повітрі грали у рухливі ігри із святими Миколаєм, Зимою, Бабцею Ягою, переконавши останню все-таки повернути цукерки, які вона поцупила. Не менш популярним в учасників святкового дійств став міський голова Андрій Білоусов, який завітав на свято, щоб привітати малих жителів і побажати їм здійснення світлих мрій, бути здоровими, усміхненими й щасливими. А діти обступили очільника міста і з радістю робили з ним селфі.
Тепер у Кам’янському з нетерпінням чекають нового святкового дійства — зустрічі Нового року навколо головної ялинки. Торік це відбувалося в місті вперше: з різних районів приїхало багато людей, які веселилися, каталися на ковзанах на штучній ковзанці, співали. Цього року в новорічну ніч на містян чекає музично-розважальна програма, в якій буде дискотека із запальними ді-джеями, конкурси, розіграші призів, яскраві фаєр- та LED-шоу. А під час запалення вогників на ялинці у святковому дійстві узяла участь українська співачка, володарка національної музичної премії «Пісня року-2014» Світлана Тарабарова, а також дитячі творчі колективи, артисти міського театру. Завершилося свято феєрверком. А на Різдво біля ялинки виступить український гурт «Вертеп» і творчі колективи міста.
Святковий настрій уже витає в повітрі. Чи відчуваєте його? Адже не тільки для малечі, а й для дорослих важливо відволіктися від буденних проблем, наповнитися святковим настроєм і хоч на хвилинку повірити у диво. А воно обов’язково станеться!
Денис КРАВЕЦЬ
для «Урядового кур’єра»