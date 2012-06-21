На території Юкону в Канаді золотошукач випадково виявив добре збережену мумію вовченяти. Вчені вважають, що тварина загинула майже 57 тисяч років тому, йдеться на сайті Університету Де-Мойн.

– Це найдосконаліша вовча мумія, яку будь-коли знаходили. Вона ціла практично на сто відсотків – їй не вистачає тільки очей, – зазначила Джулі Мічен, провідний автор наукової роботи, присвяченої знахідці.

Мічен вважає, що тварина добре збереглося завдяки рідкісному збігові обставин. Судячи з усього, щеня був в лігві в той момент, коли воно обвалилося. В результаті вовченя було поховане у зоні вічної мерзлоти, через що його рештки не були з'їдені іншими тваринами і не розклалися.

Також відомо, що вік цуценя на момент смерті становив близько семи тижнів, а основу його раціону становила риба, здебільшого – лосось. Аналіз генома підтвердив, що хижак був родичем древніх вовків з Сибіру і Аляски.

Більш детально з результатами дослідження можна ознайомитися в статті, опублікованій в журналі Current Biology.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»