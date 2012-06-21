У Київському метрополітені повідомили, що планують переформатувати каси на роботу з картками і порадили купувати жетони в автоматах. Невдовзі в касах їх не буде взагалі, передає УНН.
«Пасажирів переходять на картки, а ми нагадуємо, що жетон буде виведено з обігу до кінця року. Ми переформатовуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Невдовзі в касах їх не буде взагалі», — йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією прес-служби столичного метрополітену, для разових поїздок варто користуватися карткою, поповненою на необхідну кількість, що значно економить час та кошти.
Нагадаємо, у КП «Київський метрополітен» планують вилучити з обігу жетони протягом цього року.