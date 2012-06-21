У центрі столиці Казахстану у рамках «Астана арт-фест» розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн. Карти України і Росії неприємно здивували.
Про це повідомляє ТСН.
Зокрема, карта України виявилася без півострова Крим. Натомість на карті Росії з'явився анексований український півострів. Додамо, якщо добре придивитись, то можна побачити, що карти були перемальовані. Видання зазначає, що, ймовірно, це сталося перед самітом Шанхайської організації співробітництва, на який до Астани приїжджав президент Росії Володимир Путін.
Наразі невідомо, чиєю це було ініціативою, але Міністерство закордонних справ України на найвищому державному рівні готує ноту протесту Казахстану через карту України без півострова Крим.