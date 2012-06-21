Великі партії продукції вже прибрали з супермаркетів та складів Німеччини, Нідерландів та Бельгії.
Про це повідомляє The Guardian. Яйця вилучають з продажу, бо в них виявили високий рівень токсичної речовини – фіпронілу.
У Нідерландах вже тимчасово закрили 180 фермерських господарств. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. На кордоні Нідерландів вилучили майже мільйон яєць, які мали доставити до Німеччини.
Аналізи показали високий вміст шкідливої речовини у продукті. Фіпроніл є загальним компонентом препаратів для позбавлення від блох, вошей і кліщів. Але його категорично заборонено використовувати для лікування тварин, яких споживають люди. Якщо токсичну речовину вживати тривалий час у великих кількостях, то це призведе до пошкодження печінки, щитовидної залози і нирок.
Бельгійські прокурори вивчають список клієнтів обох компаній з Фландрії. Вони спеціалізувались на поставках препаратів проти вошей. За однією з версії, в легальні інсектициди додали заборонені й так намагались підвищити ефективність засобів.
За попередньою інформацією, фермери в Нідерландах використовували препарат понад рік. Наразі не відомі, скільки господарств могли постраждати від токсичної речовини.