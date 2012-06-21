Київрада не ухвалить жодного рішення про відчуження землі Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка на користь приватних структур. Про це йдеться в коментарі Київського міського голови у зв’язку із заявою кіностудії про намагання структури, засновник якої російська компанія «Роснефть», відібрати в неї земельну ділянку, повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.
«Національна кіностудія імені Довженка — важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об’єкт українського кіномистецтва. Кіностудія — цілісний майновий комплекс, який перебуває у віданні Міністерства культури. І я переконаний, що про жодне відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Київрада такого рішення не ухвалить», — наголосив Віталій Кличко.
Столичний голова вважає, що питання комерційних відносин кіностудії із приватними підприємствами про права оренди слід вирішувати в юридичній площині.