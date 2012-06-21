У селі Кирилівка Нікольського району на Донеччині місцеві жителі знову дружно попрямували до тутешнього центру дозвілля. Хоч ще донедавна люди змушені були обходити це приміщення з вибитими вікнами, що тривалий час перебувало в аварійному і дуже непривабливому стані. Проте після капітального ремонту улюблене місце зустрічі селян немов новенька копійка. Приміром, відвідувачі відразу ж позитивно оцінили майстерно виконані фрески на античні теми, зручні крісла у глядацькій залі, новеньку завісу на сцені, впорядковану прилеглу територію довкола тощо.
Закономірно, що урочисте відкриття оновленого центру дозвілля стало помітною подією не тільки для жителів Кирилівки, тому сюди завітали й поважні бажані гості. Зокрема це керівники Нікольського району, глава Маріупольського офісу управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців Діну Ліпкану, Генеральний консул Греції в Маріуполі Елені Георгопулу, в також голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі. Саме уродженка Кирилівки, яка своєю ініціативою та наполегливістю найбільше посприяла оновленню центру дозвілля, подякувала всім причетним до реалізації спільного проекту. Насамперед це Діну Ліпкану, завдяки якому й було надано кошти на капітальний ремонт закладу культури.
«І тому сьогодні відчуваю особливу радість за рідне село і з гордістю дивлюся на оновлений центр дозвілля. Адже після ремонту старе приміщення стало окрасою Кирилівки. А в місцевих артистів, а їх тут чимало, тепер з’явиться стимул творити, вірити у краще і прикрашати життя односельців», — сказав він під час відкриття оновленого закладу.
Не обійшлося й без подарунків. Виконувач обов’язків голови Нікольської райдержадміністрації та голова районної ради Володимир Павлішин і Василь Мітько до своєрідного другого дня народження центру дозвілля вручити його директорові сертифікат на 40 тисяч гривень для закупівлі музичних інструментів. А представник дочірнього підприємства «Ілліч-Агро-Донбас» компанії HarvEast Олег Капленко повідомив про чергову допомогу жителям села — цього разу підприємство візьметься за проведення опалення до приміщення вогнища культури.
Ще одним і найкращим подарунком присутнім у переповненій залі центру дозвілля став концерт за участі місцевих майстрів сцени, серед яких заслужений працівник культури України Галина Косякова, тріо у складі Олени Маймудар, Зінаїди Сарбаш і Антоніни Чекмак, солісти Іван Русаков, Неллі Чекмак та гості свята автор і виконавець Анатолій Корона, учасники народного грецького ансамблю пісні і танцю «Сартанські самоцвіти». На сільську сцену виходили виконавці, які виступали тут ще понад півстоліття тому, і юні місцеві таланти — учні молодшого і середнього шкільного віку. І тому, схоже, аншлаг у центрі дозвілля буде гарантовано і під час наступних концертних програм, підготовлених до Новорічних свят.
Вікторія ПОМАЗАН
для «Урядового кур’єра»