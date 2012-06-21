У Китаї виростять вертикальний ліс на хмарочосах, інформує eizvestia.com.
Понад 3000 дерев і кущів вироблятимуть кисень, якого досить для дихання 120 осіб.
Італійський архітектор Стефано Боері до наступного року побудує в китайському місті Нанкін дві вежі заввишки 200 і 108 метрів. Це були б звичайні сучасні будівлі, якби не одне але.
На балконах, терасах і спеціальних виступах цих веж висадять 1000 дерев та 2500 кущів двадцяти трьох місцевих видів.
У вежі вище розташують офіси, музей, школу екоархітектури. Вежа нижче похвалиться басейном на даху та готелем Hyatt. З балконів відкриються захоплюючі краєвиди міста та зелених насаджень.
Це вже не перший вертикальний ліс Стефано Боері. Такий комплекс є в Мілані й очікується у швейцарській Лозанні.