Новий китайський безпілотний літальний апарат розроблений авіаційною корпорацією Hongdu і побудований державною авіа будівельною корпорацією AVIC.
Бойовий дрон створено за схемою «літаючого крила», він дуже схожий на американський бомбардувальник B-2 та на багатоцільовий ударний безпілотник X-47B.
«Гострий меч» виготовлено із застосуванням технології зниження радіолокаційної помітності.
Lijan обладнаний бесфорсажним турбовентиляторним двигуном Guizhou WS-13. Довжина літального апарата становить
Китайці вже побудували кілька прототипів безпілотного літального апарату і тепер займаються льотними випробуваннями. Не виключено, що пізніше Lijan буде модернізований для можливості катапультового запуску та посадки на борт авіаносця. Згідно з планами Міністерства національної оборони КНР, в 2019 році ударний безпілотник надійде на озброєння Військово-повітряних сил Китайської Республіки.