Довжина літального апарата становить 10 метрів, а розмах крил — майже 14 метрів.

Новий китайський безпілотний літальний апарат розроблений авіаційною корпорацією Hongdu і побудований державною авіа будівельною корпорацією AVIC.

Бойовий дрон створено за схемою «літаючого крила», він дуже схожий на американський бомбардувальник B-2 та на багатоцільовий ударний безпілотник X-47B.

«Гострий меч» виготовлено із застосуванням технології зниження радіолокаційної помітності.

Lijan обладнаний бесфорсажним турбовентиляторним двигуном Guizhou WS-13. Довжина літального апарата становить 10 метрів, а розмах крил — майже 14 метрів. Фюзеляж ударного безпілотника обладнаний відсіком для озброєння, в який можна завантажити авіабомби загальною масою дві тонни. Інші характеристики «Гострого меча» засекречені. Відомо, що перший політ він здійснив ще 21 листопада 2013 року.

Китайці вже побудували кілька прототипів безпілотного літального апарату і тепер займаються льотними випробуваннями. Не виключено, що пізніше Lijan буде модернізований для можливості катапультового запуску та посадки на борт авіаносця. Згідно з планами Міністерства національної оборони КНР, в 2019 році ударний безпілотник надійде на озброєння Військово-повітряних сил Китайської Республіки.

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