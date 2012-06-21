У Шанхаї, одному з найбільших міст Китайської народної республіки, зафіксували рекордну температуру плюс 40,9 °. За метеорологічними спостереженнями це найспекотніша погода за останні 145 років, повідомляє Еспресо.
У Шанхаї вперше було оголошено «червоне» попередження у зв'язку з високою температурою повітря. За прогнозами метеорологів, така спека збережеться в Шанхаї до кінця липня.
Минулого разу подібні рекордні значення спостерігалися в 2013 році, коли температура досягла 40,8 градуси Цельсія. Таким чином, це вже другий температурний рекорд в Китаї за останнічотири роки.