До 2019 року в Пекіні планують завершити будівництво найбільшого в світі аеропорту. Його площа складе
Необхідність у новому аеропорту в Пекіні виникла в зв'язку з постійно зростаючим пасажиропотоком. Він відкриється в столичному районі Дасінг в 2019 році.
За даними Національної комісії розвитку і реформ Китаю новий аеропорт обслуговуватиме China Southern Airlines і China Eastern Airlines.
Проект терміналу найбільшого в світі аеропорту розробила іраксько-британський архітектор і дизайнер Заха Хадід (Zaha Hadid). За її задумом, всередині будівлі будуть обладнані окремі пасажирські зони для міжнародних і внутрішніх рейсів, щоб скоротити час реєстрації.
Загальна симетрія дизайну терміналу аеропорту разом з обтічними взаємопов'язаними формами створить ілюзію вишуканої композиції, що перегукується з гармонією китайських ландшафтів. А кольори і матеріали стануть візуалізацією традиційної китайської культури », – йдеться на веб-сайті Хадід.
Конструкція нового будинку буде відрізнятися незвичністю та інноваційністю. Центральний хаб з шістьма вигнутими «променями» (або шипами) полегшить навігацію в терміналі.
На момент відкриття аеропорт матиме чотири злітно-посадочні смуги, але в планах ще кілька, які допоможуть збільшити пропускну спроможність аеропорту до 100 мільйонів пасажирів на рік.
Паралельно також йде будівництво високошвидкісної залізниці, щоб забезпечити пасажирів швидким і зручним транспортом до терміналу.
Новий аеропорт допоможе знизити пасажиропотік в Міжнародному аеропорту Пекіна, який в нині визнаний другим найбільш завантаженим у світі.