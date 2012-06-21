Здається, суперечка про те, хто першим винайшов макаронні вироби – італійці, араби або китайці, назавжди вирішина на користь останніх.
Експедиція Пекінського інституту геології і геофізики знайшла в заплаві Янцзи в мулистих відкладеннях на глибині понад три метри глиняну миску із скам'янілою локшиною, яка нагадує спагетті довжиною до півметра.
Мабуть, селище стародавніх китайців було накрите грязьовим зсувом, що зберіг побутову посудину з їжею.
Вік знахідки – 4000 років, вона майже на дві тисячі років старша відомих згадок про макаронні вироби в Китаї і набагато древніша за появу подібних продуктів в Європі або на Близькому Сході.
Вивчення ДНК, що збереглася в локшині, показало, що основою для виготовлення продукту було борошно з двох місцевих видів проса.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»