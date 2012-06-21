Китайські археологи виявили на території провінції Шаньдун рештки "гігантських" людей, які жили в цій місцевості приблизно п'ять тисяч років тому. Зріст древніх "велетнів" становив 1,9 метра, повідомляє інформаційний портал "Чжунго синьвэньван".
На думку дослідників, при житті стародавні люди були ще вище. Знахідка була зроблена в ході розкопок, які тривають в районі міста Цзінань (адміністративний центр Шаньдун) з 2016 року. До цього моменту вчені виявили руїни більше 100 будинків, понад 200 поховань і близько 20 жертовних ям. Дослідники вважають, що витягнуті з-під землі останки належать представникам культури епохи неоліту Луншань, що колись населяли басейн річки Хуанхе.
За словами дослідників, давні люди володіли розвинутим сільським господарством, зокрема, займалися вирощуванням злакових культур і розведенням свиней.